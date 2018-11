MP denuncia 14 pela morte de preso em Caxias do Sul O Ministério Público de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, denunciou à Justiça 14 detentos pela morte de Marcelo Roberto de Oliveira Gomes, ocorrida no dia 7 de julho deste ano na Penitenciária Regional do Apanhador. Eles responderão por homicídio triplamente qualificado - motivo torpe, meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima.