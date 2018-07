MP denuncia 14 pessoas por adulteração de leite no RS O Ministério Público do Rio Grande do Sul denunciou nesta sexta-feira, 16, à Justiça do município gaúcho de Teutônia 14 pessoas envolvidas na fraude do leite. Dentre os denunciados estão Sérgio Seewald, proprietário da indústria Hollmann, Jonatas William Kronbauer, funcionário da mesma companhia, e Ércio Vanor Klein, dono da Pavlat. Os três estavam presos preventivamente desde o dia 8 de maio. Os outros 11 que foram denunciados hoje são transportadores responsáveis por levar o produto para as indústrias. Os acusados responderão por 69 delitos no total. A denúncia faz parte da quinta etapa da Operação Leite Compen$ado, que investiga novas incidências de fraude na cadeia leiteira do Estado.