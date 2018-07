MP denuncia 17 pessoas por ataque a UPP em Manguinhos Dezessete pessoas foram acusadas pelo Ministério Público do Rio (MPRJ) de participação no ataque à Unidade Polícia Pacificadora (UPP) do Arará/Mandela, no complexo de Manguinhos, na zona norte da cidade, na noite do dia 20 de março. De acordo com a denúncia, o grupo agiu para que 150 pessoas não identificadas destruíssem duas viaturas, cinco contêineres da UPP e carros dos policiais, usando coquetéis molotov. Os acusados responderão por roubo e incêndio.