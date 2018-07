MP denuncia 3 pessoas por discriminação a nordestinos O Ministério Público de São Paulo denunciou à Justiça, na última quarta-feira, dia 3, três homens por discriminação contra nordestinos. Os denunciados enviaram uma série de e-mails à Escola de Samba Acadêmicos do Tucuruvi em dezembro de 2010, quando a agremiação se preparava para desfilar no Sambódromo do Anhembi o samba-enredo "Oxente, o que seria da gente sem esta gente? São Paulo a capital do Nordeste", em homenagem aos migrantes nordestinos que vivem na capital.