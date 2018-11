MP denuncia 45 por pagar propina a fiscais do trabalho O Ministério Público Federal (MPF) no Rio de Janeiro denunciou 45 pessoas por pagamento de propina a fiscais do trabalho e a funcionários da Delegacia Regional do Trabalho (DRT). Entres eles estão empresários e representantes de empresas de segmentos como transporte urbano, ensino e comércio varejista. Em troca de pagamentos rotineiros, os servidores públicos acobertavam irregularidades das empresas.