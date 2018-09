MP denuncia 5 por roubar e atear fogo em despachante O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MP-RJ) denunciou, nesta sexta-feira, 30, cinco pessoas envolvidas na morte do despachante Anderson Peres Grandra, na zona oeste da cidade. De acordo com a denúncia, quatro mulheres e um homem atearam fogo em Grandra ainda vivo, após roubá-lo. Os promotores de justiça requereram a prisão preventiva dos denunciados.