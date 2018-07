MP denuncia 8 policiais militares por homicídios no Rio O Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) ofereceu hoje quatro denúncias por homicídios qualificados registrados como autos de resistência. Oito policiais militares são acusados de matar seis pessoas durante incursões em comunidades. Em todas as denúncias, o MP requereu a suspensão do exercício da função e a cassação da autorização de porte de arma de fogo.