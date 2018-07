MP denuncia acusados de matar ex-comandante do Bope O Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) ofereceu denúncia contra dois acusados de matar, durante o crime conhecido como "saidinha de banco", o ex-comandante do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) coronel aposentado Francisco Sérgio Rangel Gomes. O crime ocorreu no início de junho. Gomes foi morto a tiros quando chegava em casa, no bairro Jardim Sulacap, na zona oeste do Rio.