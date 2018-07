MP denuncia dois suspeitos de fraudar leite no RS

Para aumentar o volume e o prazo de validade do produto e, consequentemente o lucro da empresa, as transportadoras adicionavam ureia (que contém formol, um elemento considerado cancerígeno pela Organização Mundial da Saúde) ao leite. No caso da LTV, o MP apurou que entre 2011 e 2013, Luis e Leandro Vincenzi adulteraram a bebida em diversas ocasiões. Segundo as investigações, uma mistura química de água e ureia era colocada nos tanques de coleta dos caminhões antes mesmo do leite ser recolhido com os produtores. Em todas as análises do leite cru refrigerado da LTV foi constatada a presença de formol.

Para o promotor Mauro Rockenbach, Leandro Vincenzi, administrador da empresa, que já está preso, era responsável pela articulação da fraude. Já o seu pai ficava encarregado da parte logística do esquema: ele observava a movimentação dos funcionários do Ministério da Agricultura e, em caso de fiscalização, orientava os motoristas que transportam o produto adulterado.

De acordo com as notas fiscais emitidas pela Secretaria da Fazenda, constatou-se que tanto Luis Vincenzi quanto a empresa investigada adquiriram ureia e formol nos últimos dois anos, sendo que a última compra tem registro de 5 de março.

O MP acredita que a adulteração de leite no Estado gaúcho ocorra há pelo menos quatro anos. As evidências de fraude apareceram em um levantamento da Receita Estadual, que revelou que as aquisições de ureia por empresas de transporte de leite se intensificaram a partir de 2009. A promotoria afirmou que novas denúncias serão oferecidas contra outros envolvidos no esquema nos próximos dias.