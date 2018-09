MP denuncia donos de parque no Rio por homicídio

A denúncia foi encaminhada à Justiça hoje. O MP requer ainda a proibição de Maria da Glória e Leandro trabalharem em atividades empresariais no ramo de diversões públicas. O engenheiro Luiz Soares pode ser impedido de expedir laudos de engenharia.

O Glória Center funcionava em Vargem Grande, na zona oeste do Rio. Os dois adolescentes e mais nove pessoas foram atingidos por um carrinho do brinquedo, que se desprendeu de sua estrutura. Alessandra morreu no local, e Vitor, três dias após o acidente.

De acordo com o MP, o laudo pericial apontou que os brinquedos do parque estavam em péssimo estado de conservação, com peças deterioradas, calços com pedaços de madeira, condutores com emendas e fitas isolantes expostas, fixação de estruturas com arames metálicos torcidos e brinquedos com pregos enferrujados, entre outras irregularidades.

Segundo a acusação, em 5 de agosto, nove dias antes do acidente, o engenheiro forneceu, mediante pagamento, Laudo de Responsabilidade Técnica Mecânica atestando que todos os brinquedos estavam em perfeitas condições de funcionamento e dentro dos padrões mecânicos.

"A atitude dos empresários e do engenheiro permitiu que os frequentadores do parque, que estavam sob suas responsabilidades, usassem brinquedos que estavam prestes a se despedaçarem, trazendo perigo para a vida daquelas pessoas. Além disso, para ludibriar os órgãos de fiscalização, Luiz Cláudio rompeu com seus deveres éticos e profissionais", ressalta a denúncia.