MP denuncia oito bombeiros no caso de incêndio na Kiss

Três responderão por falsidade ideológica e cinco, por inobservância da lei em processos administrativos e na fiscalização da casa noturna.

Entre os denunciados está o ex-comandante dos bombeiros em Santa Maria, tenente-coronel Moisés da Silva Fuchs, que responderá por falsidade ideológica e prevaricação. Ele não teria visto irregularidade na participação de um subordinado em uma empresa que prestou serviços à boate. O sargento Roberto Flávio da Silveira e Souza, indiciado pelo IPM por falsidade ideológica, não foi denunciado pelo Ministério Público. Já o tenente-coronel Daniel da Silva Adriano, que não foi indiciado ao final da apuração feita pela Brigada Militar, acabou denunciado pelo Ministério Público por falsidade ideológica, assim como o capitão Alex da Rocha Camilo.

Outros cinco bombeiros - os sargentos Renan Severo Berleze e Sérgio Roberto Oliveira de Andrades e os soldados Gilson Martins Dias, Vagner Guimarães Coelho e Marcos Vinícius Lopes Bastide - responderão por inobservância da lei porque não teriam fiscalizado adequadamente a casa noturna e não teriam exigido o treinamento dos funcionários para combate a incêndios.

Depoimentos

Duas testemunhas do incêndio prestaram depoimento à Justiça em Porto Alegre, nesta segunda-feira, 19, na fase de instrução do processo criminal. O jovem Ruan Martins, de 19 anos, que sobreviveu à tragédia, disse que a casa estava superlotada. O então gerente da Kiss, Ricardo Pasche, afirmou que havia espaço para as pessoas se movimentarem dentro da boate.

Os depoimentos foram assistidos por Elissandro Callegaro Spohr, sócio da boate, e Marcelo de Jesus dos Santos, integrantes da banda Gurizada Fandangueira, que se apresentava no local no momento em que o incêndio começou e que fazia o show pirotécnico que teria gerado a faísca que provocou o incêndio. Os dois ficaram calados. No processo criminal eles respondem por homicídio com dolo eventual, assim como o outro sócio da casa noturna, Mauro Londero Hoffmann, e o produtor do conjunto, Luciano Augusto Bonilha Leão.