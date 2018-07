MP denuncia oito PMs por crime de tortura no Paraná O Ministério Público do Paraná denunciou oito policiais militares lotados em Curitiba pelo crime de tortura por uma caso que aconteceu em março de 2009. A informação foi divulgada hoje. De acordo com o MP-PR, cinco policiais que faziam ronda no centro da capital abordaram um homem e duas mulheres e os conduziram à força até o módulo da PM na Praça Osvaldo Cruz, onde havia mais três policiais.