MP denuncia outro padre por pedofilia em Alagoas

A denúncia do MPF à 8.ª Vara Federal em Arapiraca foi feita com base nas investigações da Operação Turko, desencadeada há quase um ano pela Polícia Federal. Segundo a PF, o padre tinha em seu computador mais de 1,3 mil fotos contendo cenas de sexo explícito com menores.

No computador, a PF achou indícios de navegação em pelo menos dez sites de teor pornográfico infantil, um deles pago. Se condenado, ele poderá cumprir pena de prisão de até quatro anos, além de pagar multa.

O Estado tentou ouvir o padre, mas ele não retornou. Segundo uma funcionária da diocese de Penedo (AL), o bispo dom Valério Brêda ainda não se manifestou sobre a denúncia. Em março, ele afastou três religiosos de paróquias de Arapiraca acusados de pedofilia.