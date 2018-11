MP denuncia Pestalozzi de Friburgo por maus-tratos O presidente da Associação Pestalozzi de Nova Friburgo, no Rio, Adilson de Alencar Araújo, foi denunciado ontem pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por submeter a maus-tratos os usuários da associação que estavam sob sua tutela. Segundo o MP, também foi determinado o afastamento cautelar de Adilson, que também está proibido de frequentar a sede da instituição.