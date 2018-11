MP denuncia PM e taxista por agressão de jovem no Rio O capitão da Polícia Militar Alexandre Gualberto da Silva e o taxista Marcelo Glaiton da Silva Maia foram denunciados ontem pela agressão contra Rorion Oyola Almeida de Moraes Correia, dentro de uma boate na Ilha do Governador, no Rio, na madrugada do último dia 9.