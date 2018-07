MP denuncia PMs envolvidos no atropelamento de Rafael

De acordo com a denúncia, na madrugada de 20 de julho os PMs aceitaram de Roberto Bussamra, pai do atropelador, promessa de recebimento de R$ 10 mil para não preservar o local do atropelamento, não prestar auxílio à vítima e não conduzir o autor do atropelamento à delegacia. Horas depois, os agentes deixaram de cumprir missão, saindo do posto de patrulhamento para escoltar o carro de Rafael Bussamra.

Pela manhã, ainda de acordo com a denúncia, os policiais receberam de Roberto Bussamra R$ 1 mil como parte de pagamento do que havia sido combinado. Rafael Mascarenhas foi atropelado quando andava de skate dentro do túnel Acústico, que estava fechado para o trânsito.