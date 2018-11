MP denuncia policiais por tortura em DP dos Jardins-SP Dois policiais que trabalhavam no 78º Distrito Policial, nos Jardins, zona sul de São Paulo, foram denunciados criminalmente pelo Ministério Público Estadual (MPE) sob a acusação de torturar com choques elétricos um preso. O objetivo não era extrair informação sobre um crime ou possíveis comparsas do acusado. Os policiais queriam apenas acordar o homem detido por tentar furtar um rádio na Galeria Ouro Fino, na Rua Augusta. Como o preso estava embriagado, os policiais o colocaram em uma cela nos fundos da delegacia, onde ele adormeceu.A acusação de tortura chegou ao conhecimento dos promotores do Grupo de Atuação Especial de Controle Externo da Atividade Policial (Gecep). Eles obtiveram o depoimento do homem detido, o ajudante Carlos Augusto do Nascimento Junior, e tiveram acesso ao laudo de exame de corpo de delito que confirmou as lesões causadas pelos choques e pelo espancamento.De acordo com inquérito da 2ª Delegacia de Crimes Funcionais da Corregedoria da Polícia Civil, o ajudante foi detido em 7 de setembro de 2007 por seguranças que disseram tê-lo visto tentando furtar um radinho. Levado à delegacia, o ajudante, que estava embriagado, teria se recusado a assinar seu termo de interrogatório ou a formalização do flagrante. Segundo os promotores, essa foi a razão pela qual o escrivão Luiz Antônio Franco e o investigador Mario Chiappinelli Filho agrediram o acusado com socos no estômago, nas costas, no peito e nos olhos. Os policiais teriam usado uma máquina de choques para dar descargas nos braços da vítima. De acordo com o Gecep, o investigador, por fim, teria desferido chutes e golpes.Depois de apanhar, o ajudante foi levado ao Centro de Detenção Provisória de Pinheiros. Desconfiados, os funcionários do presídio enviaram o ajudante ao Instituto Médico-Legal para exame das lesões. Na Justiça, o ajudante relatou a tortura. O juiz mandou apurar o caso. Os policiais negaram a acusação. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.