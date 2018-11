MP denuncia policial por divulgar pornografia infantil O policial civil C.R.L, de 38 anos, foi denunciado pelo Ministério Público Federal, em Jales, no interior de São Paulo, por disponibilizar na internet arquivos contendo imagens e fotografias de pornografia e sexo explícito envolvendo crianças e adolescentes. Segundo o MPF, o acusado utilizava o programa de compartilhamento de arquivos pela internet e-Mule para cometer o crime. As provas foram apreendidas na residência do denunciado, durante a Operação Carrossel. No local foram encontrados um HD e dois CDs, em dezembro de 2007. O denunciado declarou que era o único usuário do computador e que tinha o costume de baixar arquivos de pornografia.