MP denuncia professoras por tortura a crianças em SP

Para castigar as crianças, as professoras as deixavam sem alimentação, além de dar tapas, socos, mordidas e puxões de cabelos. As crianças também eram forçadas a permanecer com as fraldas e roupas sujas.

A creche, instituição particular conveniada com a Prefeitura local, atende mais de 200 crianças. Duas funcionárias do local denunciaram o caso à direção da creche. Câmeras de vídeo instaladas na creche captaram as cenas de violência e as agressoras foram identificadas.