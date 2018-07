MP denuncia quadrilha de empresários e policiais em PE

Segundo os promotores, os denunciados estão envolvidos com o recebimento periódico de propinas pagas por empresas de maior porte para que seus caminhões trafegassem livremente pelas rodovias sem qualquer fiscalização. Também praticavam, de acordo com a denúncia, cobrança permanente e sistemática de pequenos valores ou produtos alimentícios sob o pretexto de desconsiderar a violação de algumas regras de trânsito.

Dos 20 denunciados, quatro já estão presos preventivamente, desde o mês passado, quando foi deflagrada a chamada Operação Boa Viagem. Os demais foram afastados da função de patrulhamento. Também estão sendo investigados outras 23 pessoas, na maioria, empresários do setor de transporte, que ofereceram vantagens indevidas aos policiais.

As investigações demonstram ainda que os suspeitos estruturaram um sistema de cobrança de "pedágio" do qual todos se beneficiavam. Eles dariam cobertura uns aos outros. Cada um se abstinha de fiscalizar e multar as empresas e motoristas "protegidos" dos demais. Um dos beneficiados distribuía "vales-tocos" aos seus motoristas como garantia de que os veículos seriam liberados sem qualquer problema mediante a apresentação do "documento" aos policiais.