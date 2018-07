MP denuncia quadrilha de traficantes no Rio

Segundo a denúncia, a quadrilha comercializava entorpecentes nas localidades do Alto de Olaria, Alto do Floresta, Morro do Rui Sanglard, Morro do Dedé e Jardim Califórnia, todas em Nova Friburgo. Os traficantes eram comandados por criminosos do Rio de Janeiro e recebiam as ordens por telefone.

A quadrilha era chefiada por Roberto de Carvalho Kenup Júnior, conhecido como Baú, que controlava a distribuição e o comércio das drogas nas localidades de Alto de Olaria, Alto do Floresta, Morro do Dedé e Morro do Rui Sanglard.

Mauro Luiz da Silva Magalhães, conhecido como MR, controlava os negócios ilícitos nas áreas do Alto do Floresta e Jardim Califórnia, ambas no distrito de Conselheiro Paulino. Ele planejava e organizava a prática criminosa mesmo estando preso na Casa de Custódia Vicente Piragibe, no Rio de Janeiro.