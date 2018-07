MP denuncia servidoras por fraude em concurso do MT O Ministério Público Estadual do Mato Grosso (MP-MT) ofereceu hoje denúncia contra três professoras envolvidas na elaboração das provas do concurso público do governo do Estado organizado pela Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat). As servidoras Geisa Atala Gomes Curvo, Renilce Miranda Cebalho Barbosa e Sandra Raquel de Almeida Cabral foram denunciadas por violação de sigilo funcional. A pena prevista para esse tipo de crime varia de dois a seis anos de reclusão e multa.