MP denuncia três por morte de intercambista africano O Ministério Público de Mato Grosso apresentou ontem denúncia contra três suspeitos de envolvimento no assassinato do estudante de economia da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Toni Bernardo Silva, de 28 anos. Ele era originário de Guiné-Bissau e estudava no Brasil como bolsista do Programa de Estudantes-Convênio de Graduação (PEC-G).