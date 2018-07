MP deve anunciar quinta se libera reabertura de parque

Se o MP pedir um novo fechamento, o parque deverá anunciar aos seus clientes a nova decisão, assim como determinou o Procon para evitar prejuízos a quem já tenha comprado ingressos adiantado. Desde o dia 2, o Hopi Hari interrompeu as suas atividades com o público e recebeu uma equipe de inspeção para conferir quais os critérios de segurança adotados aos brinquedos.

A decisão em fechar o empreendimento para uma fiscalização mais rigorosa contando com técnicos do IPT, Corpo dos Bombeiros, Crea e Instituto de Criminalística foi determinada depois do acidente que causou a morte da adolescente Gabriela Nichimura, 14 anos, em 24 de fevereiro. Com o TAC assinado entre a direção do parque e o Ministério Publico, a equipe visou apurar como são operados os brinquedos.

Além da análise mecânica com testes da funcionalidade dos equipamentos, a equipe solicitou ao Hopi Hari que colocasse à disposição dos fiscais toda a documentação referente ao empreendimento. O objetivo é verificar se houve alguma alteração ao traçado originalmente ou se pontos importantes foram esquecidos.