MP-DF: bombeiro é condenado por tentativa de homicídio

Testemunhas ouvidas em plenário deram conta do horror vivido pela vítima. Além de agressões com chutes e murros, Danielle teve pés e mãos amarradas e recebeu golpes de faca, inclusive nos olhos e teve seu corpo queimado com água quente. Danielle também prestou depoimento ao júri.

O acusado aumentou o volume da televisão enquanto agredia a vítima para que vizinhos não percebessem o que se passava no interior do apartamento. O agressor acabou fugindo quando a polícia chegou. Testemunhas chegaram a informar que levarão em suas mentes, para o resto da vida, as cenas de horror presenciadas quando do socorro, segundo o MP-DF. Segundo o MP-DF, o julgamento começou na manhã de ontem. A sessão se prolongou até a 1h30 de hoje.