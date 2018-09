MP do Rio de Janeiro investigará parque Terra Encantada O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) instaurou hoje um inquérito para apurar problemas de falta de manutenção preventiva e de conservação no parque temático Terra Encantada, localizado na zona oeste da cidade do Rio. No sábado a ajudante de cozinha Heydiara Ribeiro, de 61 anos, morreu no local ao cair de uma montanha-russa.