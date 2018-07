MP do Rio investiga morte de pacientes no Salgado Filho O Ministério Público do Rio de Janeiro investiga a morte de pacientes por infecção hospitalar no Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, na zona norte do Rio de Janeiro. Em 2010, 363 (42,5%) dos 854 pacientes internados por mais de 24 horas na emergência do hospital morreram devido a esse tipo de infecção. No Centro de Tratamento Intensivo (CTI), 30% dos 289 internados também foram vítimas fatais. O índice de mortes admitido pelas entidades médicas é de aproximadamente 5%, chegando a 10% quando a unidade hospitalar atende vítimas de doenças mais graves, como câncer.