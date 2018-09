MP do Rio pede prisão de pai e madrasta de Joanna A promotora da 25ª Promotoria de Investigação Penal, Ana Lúcia Melo, pediu a prisão do técnico judiciário André Marins, pai da menina Joanna Cardoso Marcenal Marins, e da madrasta Vanessa Maia, pelos crimes de tortura e homicídio qualificado. A menina morreu no dia 13 de agosto, no Rio de Janeiro.