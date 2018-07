MP do Rio quer suspender alta das tarifas de ônibus O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro quer a suspensão do aumento da tarifa dos ônibus municipais na capital. O MP deve entrar na Justiça nesta segunda-feira com uma ação com pedido de liminar para anular o reajuste praticado no município do Rio, sob o argumento de ser inconstitucional. Desde sábado (3), o preço da passagem subiu de R$ 3,00 para R$ 3,40.