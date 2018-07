MP do Rio vai investigar se houve excesso da PM O Ministério Público do Rio instaurou inquérito para apurar supostos abusos praticados por policiais militares, principalmente do Batalhão de Choque, durante as manifestações realizadas no Centro da cidade. O promotor Paulo Roberto Melo Cunha Júnior, da 2ª Promotoria de Justiça junto à Auditoria de Justiça Militar, aguarda o relatório da atuação do batalhão nas manifestações, solicitado ao subcomandante, major Adriano Rodrigues, em reunião realizada no início desta semana. O material deverá conter detalhes sobre o uso de armas não letais, como gás lacrimogêneo e balas de borracha.