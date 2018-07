MP do RJ dá parecer contra habeas a acusada de tortura O Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) deu parecer na sexta-feira contra a concessão de habeas corpus à procuradora aposentada Vera Lúcia de Sant''Anna Gomes, acusada de tortura contra uma criança. Impetrado pelo advogado da acusada, Jair Leite Pereira, o pedido de habeas deve ser julgado amanhã pelo Tribunal de Justiça do Estado (TJ-RJ) e o MP já se manifestou contrário à concessão.