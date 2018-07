MP e Corregedoria da PM investigam invasão ilegal

A ação teria se desenvolvido sem amparo legal, já que os PMs não portavam mandado judicial e também não havia nem um crime em andamento. Portando pistolas e metralhadoras, os policiais da Rota, nove fardados e quatro à paisana, que seriam do Serviço Reservado da instituição, estão sendo investigados. As imagens das câmeras de segurança do Edifício Giovana foram parar nas mãos do promotor de Justiça Bruno de Moura Campos, que as encaminhou à Corregedoria da PM.

No apartamento do ex-presidiário, só sua esposa e o filho estavam em casa. Depois de um mês da busca, Wagner acabou sendo preso por policiais da Rota, em Guarujá, ocasião em que os policiais afirmaram ter encontrado cinco quilos de cocaína e cinco de maconha, além de uma arma. Em depoimento prestado no Departamento de Narcóticos, o ex-presidiário declarou que os policiais da Rota teriam dito a sua mulher que queriam matá-lo e introduzir drogas em seu apartamento. Todos esses fatos agora começam a ser apurados pela Corregedoria e pelo Ministério Público.