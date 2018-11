MP e Disque-Denúncia trocarão dados de desaparecidos

O compromisso, válido por 60 meses, permitirá operacionalizar o Programa de Desaparecidos do Disque-Denúncia em parceria com o Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos (PLID), do Núcleo de Apuração Criminal do MP-RJ.

Segundo o MP-RJ, o convênio estabelece que o PLID transmitirá informações de sua base de registros para o banco de dados de um portal na internet, a ser criado pelo Disque-Denúncia. Assim, uma foto recebida pelo MP será divulgada no site do Disque-Denúncia ou em outras mídias utilizadas pela entidade. Quem quiser comunicar um desaparecimento ao PLID poderá fazê-lo também por meio do Disque-Denúncia.