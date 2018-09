MP entra com 5 ações para providências em Niterói O Ministério Público do Rio entrou com mais cinco ações requerendo à Justiça providências para cinco áreas atingidas ou sob risco de deslizamento e desmoronamento em Niterói, no Rio, nos prazos de 30 a 90 dias. As cinco Ações Civis Públicas (ACPs), com pedido de antecipação parcial de tutela, distribuídas à 5ª Vara Cível, foram ajuizadas em face do Município de Niterói e da Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento (EMUSA). O MP está requerendo providências nas áreas ambiental, de ocupação do solo e de habitação, em cinco localidades da cidade.