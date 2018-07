MP entra com ação contra bancos

O Ministério Público do Estado de São Paulo entrou com três ações contra dez bancos privados. As instituições financeiras são acusadas de cobrar juros abusivos dos clientes em modalidades como crédito direto ao consumidor, cheque especial e cartão de crédito. Os bancos são Itaú Unibanco, Bradesco, Santander, HSBC, Panamericano, BRB, Cacique, GE Capital, Citibank e BV Financeira.

Os promotores do caso, João Lopes Guimarães Júnior e Paulo Sérgio Cornacchioni, ligados à Promotoria da Justiça do Consumidor, pedem na ação que os contratos dos clientes sejam considerados nulos, que os juros cobrados acima da média de mercado em contratos nos últimos cinco anos sejam restituídos e novos contratos sejam feitos. O MP quer que a abrangência da decisão seja nacional, mas cada cliente que se sentir prejudicado teria de entrar com uma ação.

O Banco Central divulga desde 1999 as taxas de juros praticadas pelos bancos nas operações de crédito para pessoas física e jurídica. Segundo o BC, as taxas de juros divulgadas correspondem a média das taxas cobradas no período.

Segundo o promotor Lopes Guimarães, no Brasil as taxas cobradas por bancos não deveriam ultrapassar a 30% da média apurada entre todas as instituições. Na França, cita, a taxa não pode exceder a um terço da média dos juros dos bancos para operações de crédito. Em alguns Estados americanos também é fixado um teto para os juros bancários.

Para entrar com a ação agora, Lopes Guimarães tomou por base decisões do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que entendem que a taxa de juro pode ser considerada abusiva se destoar da média do BC para o mesmo período. "Até então não havia encontrado fundamentos legais. Com os precedentes do STJ, estudei a viabilidade da ação civil pública", explica.

Em razão da gravidade do assunto, que poderia significar bilhões de reais de desembolso por parte dos bancos, no caso de perderem a ação, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) tem acompanhado a história bem de perto. "Aqui não há uma lei que defina um teto para os juros. É tão absurda a ação que acredito que não deva prosperar. No Brasil há 160 bancos, portanto há competição nesse mercado", avalia Antonio Carlos de Toledo Negrão, diretor de Assuntos Jurídicos da Febraban.

Os bancos dizem não comentar assuntos sub judice. Alguns, como o Itaú Unibanco, ainda não foram citados.