MP entra com recurso para ampliar pena de Mizael Bispo O Promotor de Justiça de Guarulhos Rodrigo Merli Antunes entrou com recurso, na terça-feira (19), pedindo o aumento da pena fixada a Mizael Bispo de Souza, condenado na semana passada pela morte de Mércia Nakashima, sua ex-namorada. Na ocasião, o Tribunal do Júri sentenciou Mizael a 20 anos de reclusão.