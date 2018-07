MP entra com recurso para tentar anular questões do Enem em todo o País O Ministério Público Federal (MPF) entrou na sexta-feira com um recurso para tentar reverter a decisão da Justiça de anular 14 questões do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) apenas para os alunos do 3.º ano do ensino médio do Colégio Christus, de Fortaleza (CE). O MPF defende que os itens sejam desconsiderados em todo o País. Para o Ministério da Educação, a medida da promotoria é "exagerada" e prejudica candidatos que não têm qualquer ligação com o vazamento de questões para alunos do Christus. O recurso deve ser julgado amanhã pelo Tribunal Regional Federal da 5.ª Região.