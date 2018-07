MP faz protesto contra novo Código Florestal

O ato foi coordenado pela Associação Brasileira do Ministério Público de Meio Ambiente (Abrampa) e Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR). Participaram membros do Greenpeace e SOS Mata Atlântica e deputados federais.

Segundo o presidente da ANPR, Antonio Carlos Bigonha, o objetivo do ato é abrir o diálogo. "Queremos colocar à disposição desta Casa a larga experiência dos procuradores da República nesta matéria."

O ato terminou com a entrega de moção contra a aprovação do projeto de Aldo Rebelo e nota técnica ao vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcos Maia (PT-RS).

{HEADLINE}

Leia. Vacas em miniatura

produzem menos gás metanoestadão.com.br/planeta

LIXO ELETRÔNICO

Site facilita descarte de equipamentos usados

Para facilitar a vida de quem quer descartar eletroeletrônicos antigos, o Instituto Sérgio Motta lançou, em março, um site onde o internauta insere o CEP de sua residência ou empresa, escolhe o tipo de material a ser descartado - entre 45 opções disponíveis - e aguarda o buscador selecionar os pontos próximos do endereço sugerido. O E-lixo maps, como foi chamada a ferramenta, funciona no site e-lixo.org e conta com 750 postos cadastrados na capital e em outras grandes cidades do Estado, como Campinas, Ribeirão Preto, Santos, Guarujá e Santo André. A página usa a plataforma Google Maps para localizar os endereços. Segundo a diretora da entidade, Renata Motta, a meta é cadastrar todas as unidades de coleta e reciclagem existentes no Estado. "A ideia surgiu porque percebemos que esse serviço é mal divulgado e fica escondido nos sites das empresas que o possuem", afirma Renata.

CIDADES SUSTENTÁVEIS

Especialistas debatem futuro das metrópoles

Os temas mobilidade urbana sustentável e o cenário futurista a ser construído pelas grandes cidades serão tema de debate na 4.ª Mostra de Responsabilidade Socioambiental da Fiesp/Ciesp, de 24 a 26 de agosto, na sede da entidade, em São Paulo. A primeira lei mundial sobre mobilidade sustentável e o Programa Lez (Zonas de Baixa Emissão de CO2, em inglês) da Comissão Europeia serão apresentados por Brian Lagerberg (EUA) e Martin Lutz (Alemanha). Os secretários municipais Miguel Bucalem (Desenvolvimento Urbano) e Marcelo Cardinale Branco (Transportes) participam das discussões. /ANDREA VIALLI e ISIS BRUM, do JORNAL DA TARDE

Faça a sua parte

No supermercado, prefira caixas de papelão a sacolas plásticas. As sacolas

demoram mais de cem anos para se degradarem.