MP fecha casas de prostituição e prende 12 em Maceió

Além das prisões, foram encontrados nos locais muita sujeira, péssima iluminação e abastecimento de água, além de forte mau cheiro. Os doze presos foram levados para delegacias de plantão. Também foram conduzidas dezenas de testemunhas, entre jovens e clientes.

De acordo com o MPE, há indícios de que exista uma organização criminosa que opera em Alagoas com o tráfico de mulheres. Elas são contratadas em cidades do interior de outros Estados com a promessa de emprego. No interior de uma das suítes do motel, uma menor portadora de distúrbios mentais estava sendo abusada sexualmente. Ela receberia em troca R$ 5.

A iniciativa faz parte da programação realizada pelo Ministério Público Estadual para marcar a passagem do dia 18 de maio, Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.