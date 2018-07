MP fiscaliza acidente com esgoto em Niterói O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro acompanha desde o início da semana as medidas adotadas pela empresa Águas de Niterói após o rompimento da parede lateral da ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto Toque-Toque, localizada na Ponta d''Areia. A concessionária foi multada em R$ 110 mil pelo vazamento de cerca de 6 milhões de litros de esgoto da estação, no último domingo, 17.