MP investiga atuação de madeireiras no Pará O Ministério Público do Estado do Pará (MP/PA) e o Ministério Público Federal (MPF) recomendaram à Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) a suspensão, no prazo máximo de 30 dias, de todas as autorizações para planos de manejo florestal em áreas quilombolas no Pará. Investigações do MP apontam a existência de contratos de manejo entre associações quilombolas e empresas privadas sem a concordância dos remanescentes de quilombos. Os dados indicam que sete associações estão contratando empresas madeireiras para planejar, executar e retirar o material florestal em uma área que representa 4,1 mil km².