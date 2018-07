MP investiga cartel de merenda escolar em SP e MG Os Ministérios Públicos de Minas Gerais (MP-MG) e de São Paulo (MP-SP) realizam hoje uma operação contra um suposto cartel que atua na venda de merenda escolar nos dois Estados. O grupo é acusado de fraudar licitações, terceirizações no fornecimento de merenda escolar e manter um esquema de corrupção em prefeituras municipais. A ação objetiva recolher provas relativas a essas ações ilícitas, além do crime de lavagem de dinheiro. As investigações tiveram início há dois anos, a partir de denúncias recebidas pelos promotores de Justiça de Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte.