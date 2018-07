MP investiga demolição de prédio histórico em SP O Ministério Público Estadual (MPE) de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, abriu inquérito para investigar a possível demolição irregular de um prédio histórico e tombado, da antiga indústria Algodoeira Matarazzo, no centro da cidade. O promotor Naul Felca visitou o local ontem, acompanhado de um membro do Conselho de Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural (Conppac), do município, que tombou o frontão e as treliças (estruturas de madeira do telhado) do prédio em 2007. O local pertence à Igreja Internacional da Graça de Deus, que pretende construir um templo e sede.