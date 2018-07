MP investiga denúncia de discriminação em videoclipe

SÃO PAULO - O Ministério Público Federal (MPF) de Minas investiga denúncia de discriminação racial no videoclipe da música Kong, do cantor e compositor Alexandre Pires. O artista já prestou depoimento no processo, que foi aberto em fevereiro deste ano, e os fatos seguem em apuração.

Segundo a Ouvidoria Nacional da Igualdade Racial, "o vídeo usa clichês e estereótipos contra a população negra" e "reforça estereótipos equivocados das mulheres como símbolo sexual". O caso foi levado ainda à Polícia Federal e à Secretaria de Políticas para Mulheres do governo federal.

Procurado pela reportagem, o assessor de imprensa do cantor, Rogério Lopes, disse que eles não enxergam a música como preconceituosa. "Está disponível na internet e no YouTube e não temos como impedir sua divulgação. Mas, caso a Justiça solicite, teremos de deixá-la indisponível", afirmou. Procurado, o Ministério Público Federal afirmou ainda não ter posição sobre o caso.