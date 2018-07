MP investiga denúncia de fraude no Saresp

O estabelecimento ficou em primeiro lugar entre as escolas paulistas com média acima de 9, numa escala de 0 a 10. No ano passado, a média na mesma prova foi de 6,07. Alunos disseram que uma professora os ajudou a responder às questões.

O promotor da Infância e Juventude Antonio Farto Neto mandou abrir inquérito, ontem, para investigar a denúncia. A professora que teria participado de forma irregular da prova será ouvida. A promotoria pediu à Delegacia da Infância e da Juventude que também tome os depoimentos dos alunos que prestaram o exame.

Em nota, a Secretaria de Educação do Estado informou ter pedido um relatório à empresa responsável pelas provas do Saresp. De acordo com a secretaria, os testes foram aplicados por professores de outras escolas.