MP investiga extração de areia irregular em Sorocaba O Ministério Público de São Paulo investigará as licenças dadas a uma mineradora para explorar areia em área de proteção ambiental no bairro Retiro São João, em Sorocaba. A cava foi aberta em área de várzea a menos de 100 metros da calha do rio. Além de uma grande cratera, o local tem um tanque para a lavagem da areia e, em época de chuva, a água com sedimentos escorre para o rio. O vereador Francisco França (PT), que encaminhou representação ao Ministério Público, alega que a licença ambiental e o alvará municipal dados à mineradora estão irregulares. O terreno pertence ao sobrinho de um vereador e a área foi arrendada à mineradora.