MP investiga falta de espaço entre poltronas de avião A Promotoria de Justiça do Consumidor da Capital instaurou inquéritos civis para investigar o espaço entre poltronas de aviões das companhias aéreas Gol e TAM. Segundo estudo da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), a largura dos assentos é menor do que a largura entre os ombros da maioria dos passageiros e a distância do assento localizado à frente também é insuficiente para acomodação dos passageiros.