MP investiga fraude na venda de remédios em 6 Estados O Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas (GNCOC), do Ministério Público dos Estados e da União (CNPG), deflagrou hoje uma operação para coibir fraudes fiscais praticadas na aquisição e na distribuição de medicamentos. Realizada nos Estados de Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Pernambuco e Goiás, a operação resultou no cumprimento de 11 mandados de busca e apreensão na matriz, nas distribuidoras e nas demais filiais da empresa envolvida no esquema. O MP estima que a quadrilha causou aos cofres públicos prejuízo superior a R$ 100 milhões.