MP investiga mortes em hospital do DF

Na mira do Ministério Público, que vai investigar mortes em UTI de hospital público na periferia de Brasília aparentemente causadas por erro na tubulação de oxigênio entre julho e janeiro, o secretário de Saúde do Distrito Federal, Rafael Barbosa, disse que dos 13 pacientes mortos após passar pelo leito com suspeita de problemas, 4 tiveram mortes que "ocorreram dentro da expectativa da evolução dos quadros".

Segundo Barbosa, que é médico, a média de idade dos pacientes era de 70 anos e o tempo de internação, de 14 dias. Tais fatos teriam sido determinantes para os óbitos.

No período em questão, 13 pacientes que ocuparam o leito 19 do Hospital de Santa Maria, cidade a 30 quilômetros de Brasília, podem ter morrido pela troca dos tubos de oxigênio por tubos de ar comprimido. Esses pacientes apresentavam sempre mais dificuldade de recuperação.

Relatório do hospital confirma que a tubulação do leito 19 foi invertida. O diretor administrativo da unidade, Ivan Rodrigues, disse acreditar que o descuido tenha sido mesmo a causa das mortes: "Se está colocando ar comprimido, ar de colocar no pneu do carro, para paciente... Oxigênio é 100% oxigênio. Ar comprimido é ar comprimido. Então não tem como dizer que o paciente não morreu por causa disso", afirmou.

A Polícia Civil do Distrito Federal também iniciou uma investigação, com o objetivo de verificar se houve alguma falha que pudesse ocasionar os óbitos desses pacientes. O hospital possui cem leitos de UTI, que é uma das maiores do País.

De acordo com a secretaria, a UTI de Santa Maria funciona por meio de contrato de gestão com uma empresa privada. Uma nova licitação está prevista para ser aberta a fim de dar continuidade ao serviço de UTI.