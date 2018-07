MP investiga negligência do governo em cheia O governador do Estado de São Paulo, José Serra (PDSB), e o prefeito da capital, Gilberto Kassab (DEM), foram convidados a participar - mas não devem comparecer - da primeira reunião técnica realizada pelo Ministério Público Estadual para investigar suposta negligência do poder público nas enchentes que mataram pelo menos 73 pessoas.